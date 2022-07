방탄소년단 정국, '최고의 막내' 투표 1위...글로벌 공식 '황금 막내' 위엄

방탄소년단(BTS) 정국이 '최고의 막내' 1위를 차지하며 글로벌 공식 '황금 막내' 의 위엄을 떨쳤다.참여형 모바일 아이돌앱 '아이돌챔프(IDOLCHAMP)'는 지난 6월 28일부터 2주간 '갓기 of 갓기! 오구오구 우리 막둥이! BEST MAKNAE는?' 이라는 주제로 투표를 실시했다.해당 투표에서는 그룹의 막내 아이돌로 유명한 15인이 후보에 올랐고, 치열한 경쟁 끝에 총 득표 수의 34.74%를 기록한 방탄소년단 멤버 정국이 1위에 선정되었다.1위 정국에 이어 박빙을 펼친 스트레이 키즈 아이엔은 33.89%로 2위, 3위는 갓세븐 유겸 16.16%, 4위는 이달의 소녀 올리비아 혜 4.68%, 5위는 에이티즈 종호 2.89%, 6위는 세븐틴 디노 2.22%, 7위는 오마이걸 아린 1.53% 등으로 나타났다.정국은 글로벌 팬들 사이에서 못하는 것 없는 '황금 막내' 로 이미 정평이 나 있다.특히 그룹에서 메인 보컬, 리드 댄서, 서브 래퍼 등 다양한 포지션을 아우르고 있을 만큼 모든 면에서 넘치는 실력을 갖춘 만능 실력자이다.또 작사, 작곡은 물론 프로듀싱에도 참여한 자작곡을 비롯해 커버곡, 컬래버레이션 등 메인 보컬로서 다채로운 활약상을 보여주며 글로벌 아티스트로서의 입지도 굳히고 있다.더불어 정국은 운동부터 독학으로 익힌 영상 제작, 그림 그리기, 사진 찍기 등 예체능 분야에서 특출난 재능과 소질을 가지고 있다.특히 정국은 자체 컨텐츠 '골든 클로젯 필름'(G.C.F), '골든 클로젯 픽처'(G.C.P), '골든 클로젯 스케치'(G.C.S)로 꾸준히 작품을 공개해 왔으며 방탄소년단의 'Life Goes On'(라이프 고즈 온)의 뮤직비디오 감독으로도 활약을 펼치는 등 올라운더 아이콘으로 명성을 떨치고 있다.이에 앞서 정국은 아이돌챔프가 2019년 진행한 '울 막냉이 하고 싶은 거 다~해! po막내온탑wer 아이돌은?' 이라는 주제의 투표에서 1위로 뽑혔다.이와 함께 주식회사 CM 사이트가 실시한 '2021년 K팝 남자 아이돌 최강 막내' 인터넷 리서치 결과 정국이 1위를 차지했고, 전세계 팬들을 대상으로 진행된 킹초이스(King Choice)가 주최한 2020년~2021년 '베스트 K팝 막내 투표' 에서 정국이 '2년 연속' 1위에 이름을 올리는 등 K팝의 공식 '황금 막내'의 막강한 존재감을 과시했다.한편, '갓기 of 갓기! 오구오구 우리 막둥이! BEST MAKNAE는?' 투표에서 1위에 오른 정국은 강남역 와이드칼라 응원 광고를 선물받는다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr