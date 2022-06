배우 김민이 미국에서 근황을 전했다.김민은 30일 자신의 인스타그램에 "드디어 누군가가 내 사진을 찍어줬다! (Someone finally took a picture of me!)라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 흰색 블라우스에 검은색 미니스커트를 입은 김민이 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다.한편 김민은 2006년 영화감독 이지호와 결혼했다. 현재는 연예 활동을 중단하고 미국 LA에서 생활하고 있다.사진=김민 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr