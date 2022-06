사진= 안현모 인스타그램

통역사 겸 방송인 안현모가 영화배우 톰 크루즈와 찍은 사진을 공개했다.안현모는 지난 23일 자신의 인스타그램에 "I love your dress. Beautiful.", "I wanted to remind you of a blue sky.", "Yes-! That's beautiful.", "It's been an honor, captain!"이라는 글과 함께 한장의 사진을 게재했다. 이어 "#TopGun #Maverick #TheBestOfTheBest#극장에서 꼭 보세요!"라는 해시태그를 덧붙였다.공개된 사진 속에는 경례 포즈를 취하고 있는 안현모, 톰 크루즈의 모습이 담겨있다. 두 사람이 나눈 대화와 다정한 포즈가 훈훈함을 자아낸다.한편 안현모는 지난 2017년 래퍼 겸 브랜뉴뮤직 수장 라이머와 결혼했다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr