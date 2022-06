방탄소년단 지민,섹시몸매로 팬심강타…파격화보에 전세계가 열광의 도가니

방탄소년단 지민의 상반신이 드러나는 파격적 화보로 초여름 주말을 뜨겁게 달구며 단숨에 전세계 실시간 트렌드 1위로 SNS를 강타했다.방탄소년단은 새 앨범 'Proof' 발표를 맞아 공식 팬 커뮤니티 위버스에 지민의 화보와 인터뷰를 공개했다.공개된 화보에서 지민은 철저한 자기 관리와 꾸준한 운동으로 다져진 근육질의 몸매를 드러내는 섹시 화보로 팬들을 열광케하며 위버스를 장악했다.창밖으로 보이는 빌딩숲을 배경으로 비스듬히 기대어 선 지민은짙은 흑발에 명품 이마와 헤어라인이 드러나는 포마드스타일로 섹시한 남성미를 뿜어냈다.짙은 눈썹, 섹시하지만 소년미를 머금은 눈매, 자연미남 다운 콧날과 남성미 넘치는 턱선, 도톰하고 섹시한 입술까지 귀족적이고 완벽한 비율의 이목구비를 지닌 지민은 마주치면 빠져들 수 밖에 없는 신비롭고 오묘한 눈빛과 우아한 목선 등을 1차로 팬심을 강타, 무장 해제시켰다.여기에 플라워 패턴이 인상적인 명품 생로랑의 재킷을 이너없이 자크를 채우지 않고 착용. 지민의 명품 식스팩이 뚜렷한 복근과 과하지 않게 잘 발달된 가슴 근육이 드러나 섹시하고 치명적인 남성의 향기를 뿜어내며 섹시한 매력을 발산, 2차로 팬심을 강타했다.또 다른 사진속에선 손으로 입술을 가린채 정면을 바라보며 강렬하고 오묘한 눈빛으로 보는 이들에게 강렬한 인상을 남기며 '본투비 섹시 아이돌' 지민의 묵직한 존재감을 각인시키며 팬들을 흥분의 도가니로 열광케했다.해당 화보가 공개되자 뜨거운 화제의 SNS 현장을 반영하며 단숨에 'PARK JIMIN’ 전세계 실시간 트렌드 1위와 미국 2위를 차지, 트위터를 장악했다.각국 매체들과 셀럽들도 함께 흥분하기는 마찬가지였다.‘월드뮤직어워즈’(WORLDMUSICAWARD), 아랍권 연예계 대형 계정 '샐럽스애러빅(Celebs Arabic)', 브라질 매체 ‘트랙리스트’(tracklist), 인도 매체 ‘줌비티’(ZoomTV), spinorbinmucis, 올케이팝등 다양한 국적의 매체에서 신속히 보도하고 나섰으며, 노엘 데보이, 테트리스 켈리등 수많은 언론인 및 셀럽들도 환호하며 흥분을 감추지 못했다.이에 ‘핫바디 지민 오빠 진짜 최고다’, '올해의 화보상 감', ‘베이글 남의 정석’, ‘14년 MAMA이후 상탈을 보다니 행복해’, '9년차인데도 잘관리된 본투비 아이돌', '정면샷도 주세요’, ‘심장 터질것 같아 지민하길 잘했지', ‘제발 단독 화보좀 가자’, '지민이라 가능한 외모와 표현력', '드디어 지민이 온다 솔로활동 기대감 최고야'등의 열렬한 호응이 이어지며 SNS를 점령했다.‘PARK JIMIN’으로 월드와이드 실시간 트렌드 1위와 미국 2위에 오른데 이어, ‘STOP LOOKING AT HIM’, ‘Jimin's Weverse’, ‘WTF JIMIN’, ‘I JUST WOKE UP’, ‘#BTSJIMIN’, ‘OMG JIMIN’, ‘Jimins, ‘#WithYou’, ‘CAN'T WAIT’, ‘#ParkJimin, ‘WTF PARK JIMIN’, ‘Weverse Magazine’, ‘Oh Jimin’, ‘PJM1 IS COMING’, ‘JIMIN JIMIN’ 등 20개 이상의 키워드가 트렌드에 오르는 지민의 막강한 인기와 화제성을 실감케했다.특히, 지민 고유의 해시태그 #JIMIN이 수년간 정상적으로 트렌딩 되지 않고 있음에도 불구하고 키워드 ‘JIMIN JIMIN’은 110만 이상의 높은 언급량을 쏟아내며 트위터 황제의 위엄을 다시금 입증, 주말 오후를 뜨겁게 달구며, 빌보드 투표에서 '보고싶은 솔로 1위' 멤버답게 솔로 기대감을 고조시키고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr