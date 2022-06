사진= 제시 인스타그램

제시가 글래머 몸매를 뽐냈다.제시는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "The bullies entering the chatroom in 3….2…1"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 비키니를 입고 포즈를 취하고 있는 제시의 모습이 담겨있다. 특히 그의 구릿빛 피부와 아찔한 볼륨 몸매가 감탄을 자아낸다.한편 tvN '식스센스3'에 출연 중인 제시는 배우 이상엽과 커플 콘셉트로 화제를 모은 바 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr