방탄소년단 지민, 'With You' 스포티파이 4800만 한국OST 역대 최단•팔로우도 K팝 최고

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 스포티파이에서 한국 OST 신기록을 재경신하며 연일 화제를 모으고 있다.세계 최대 음원 사이트 스포티파이(Spotify)에 따르면 지민의 'With You'가 16일 4800만 스트리밍을 돌파해 한국 OST 사상 역대 최단 기간 신기록을 자체 경신했다.이는 4월 24일 공개후 프로모션 없이 단 20일 10시간만에 이뤄낸 쾌거로 지민의 막강한 음원 파워를 실감케하고 있으며, 한국 솔로 아티스트 중 가장 빠른 한국 노래이자 K팝 남자 솔로 아티스트 최단 기간 신기록이기도 하다.지민의 첫 OST 도전곡으로 스포티파이에서 신기록을 이어가고 있는 'With You'는 16일 오전 4시경 4836만 6198을 기록중이며 함께 발매된 배경음악 버전 'With You - Instrumental'가 587만 2033으로 합산 5423만 스트리밍을 넘어서는 인기 질주 중이다.또한 'With You'는 14일 기준 24시간 동안 가장 많이 팔로우된 K팝 그룹과 개인을 포함한 전체 1위에 올랐으며, 15일엔 월별 청취자 수 458만 365에 이어 16일 471만 1293명으로 증가해 여전히 방탄소년단 멤버중 최고 순위를 유지, 개인 뮤직비디오나 믹스테이프 없이 리스너들의 많은 사랑을 받으며 팀을 대표하는 존재감을 발휘하고 있다.지민은 'With You' 발매 후 스포티파이 아티스트 계정이 처음 생성되어 단기간에 100만 팔로워를 돌파했으며, 한국 대중음악을 세계에 빛내고 있는 'K팝 프론트맨'으로 다양한 활동에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.한편 지민의 'With You'는 계속되는 스포티파이 기록 행진과 함께 아이튠즈에서 역사상 가장 빠른 118개국 1위 신기록을 수립했으며, 14일자 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 주간 차트에서 1위를 차지해 솔로 아티스트 최초, 최고의 기념비적 글로벌 성과를 이룬 바 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr