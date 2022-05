방탄소년단 지민 'With You' 핫트렌딩 송 차트 TOP…개인 최초·최고 아티스트 대기록

방탄소년단 지민

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 '빌보드 핫트렌딩 송즈 차트'(Billboard Hot Trending Songs Chart/24hours)에서 장기간 1위를 장악중이다.지민의 데뷔 후 첫 OST인 'With You'가 '빌보드 핫트렌딩 송즈' 차트에서 (4월 29일 부터 5월 5일) 주간 1위를 차지했다.이는 2위를 차지한 방탄소년단의 'Butter'(버터)를 넘어선 최초의 아티스트로 그룹과 개인을 포함한 최초이자 최고 기록이다.또한 지난해 10월 이 차트가 생긴 이후 방탄소년단의 'Butter'(버터), 'Permission to dance'(퍼미션투댄스)와 SB19Offical의 'Bazinga'(바징가) 이후 4번째로 대기록을 이룬 그룹곡과 개인곡을 포함한 최초의 노래다.'With You'는 한주 앞서 4월 22부터 28일까지 4일 반만의 집계 결과로 발표된 5월 7일 자 빌보드 핫트렌딩 송즈 주간 차트에서 발매 첫주에 2위를 차지하는 기염을 토하며 SNS를 뒤덮는 화제성과 인기를 입증한 바 있다.이는 글로벌 음악 시장을 겨냥한 통상적인 금요일 발매가 아닌 4월 24일 일요일 오후 11시(한국 시간)의 이례적인 발매에 집계 수치가 풀반영되지 못한 악조건 속에 이뤄낸 결과로 특히 주목할만 하며 팀과 K팝을 대표하는 지민의 위력을 실감케한다.'With You'는 발매후 이 차트에서 14일째 일일 1위를 장악중이다.4월 27일 오후 첫 1위에 등극한 후 5월 10일까지 현재 14일 연속 1위의 인기 독주를 이어가고 있다.10일 자정 기준 지난 24시간 동안에는 39만 3715 트렌드, 지난 7일 동안에는 316만 8136 의 놀라운 트렌드량을 기록하며 각각의 차트에서 1위 자리를 빛내고 있다.빌보드 핫트렌딩 송즈 차트는 지난 24시간 또는 지난 7일 동안 트위터에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위를 제공하는 차트로 매주 금요일부터 다음 주 목요일까지의 집계를 통해 주간 차트 순위를 발표한다.한편 지민의 'With You'는 발매 첫 주 만에 빌보드 '디지털 송 세일즈' 차트 1위를 차지한데에 이어 빌보드 재팬에서 '핫100' 차트와 '톱 다운로드 송', '톱 유저 제너레이티드 송즈', '아티스트 100' 등 총 4개 부문을 휩쓸었으며 빌보드 베트남 '핫100' 차트 3위에 올라 한국 드라마 OST 역대 최고 순위를 기록하는 등 빌보드 차트에서 뜨거운 글로벌 인기 열풍을 이어가고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr