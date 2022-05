방탄소년단 지민 'With You' 日핫100 外 차트 톱장악→동남아 韓드라마 OST 최고 순위

방탄소년단 지민의 'With You'(위드 유)가 빌보드 재팬 차트를 휩쓸고 동남아에서도 놀라운 음원 파워를 보였다.빌보드 재팬이 발표한 5월 4일자 '핫100' 차트에서 지민의 OST 'With You'가 72위로 데뷔하며 차트 진입에 성공, '톱 다운로드 송'(Top Download Songs) 차트에서는 지난주 13위에서 6계단이 껑충뛰어 7위에 올랐다.더불어 '톱 유저 제너레이티드 송즈'(Top User Generated Songs)에서 외국곡으로는 최고 순위인 9위에 올랐으며, 이는 한국 OST 사상 가장 높은 데뷔 기록이기도 하다.'톱 유저 제너레이티드 송즈'는 아티스트의 발매곡을 기반으로한 다양한 콘텐츠의 유튜브 조회수만을 집계하여 순위를 매기는 차트이며 감성 발라드곡인 'With You'는 별도의 댄스 커버나 챌린지없이 이뤄낸 결과로 특히 주목할만하다.또한 지민은 '아티스트 100'(Artist 100) 차트 66위에 랭크되는 등 일본 빌보드 차트를 휩쓸며 특히, 일본 아이튠즈에서 발매 47분만에 가장 빨리 1위에 올라 한국 OST와 한국 솔로 아티스트 최단 시간 신기록을 수립한데에 이어 빌보드 차트를 통해 거대 음악시장 일본을 강타하고 있다.뿐만 아니라 지민의 드라마 첫 OST 'With You'는 동남아 지역 빌보드 차트까지 점령하며 거센 인기 돌풍을 일으키고 있다.'With You'는 빌보드 베트남 '핫100' 차트 3위에 올라 한국 드라마 OST 중 역대 가장 높은 순위를 차지했으며, 빌보드 '히트 오브 더 월드'(The Hits of the World) 차트에서는 인도네시아 10위, 말레이시아 12위, 필리핀 14위, 싱가포르 20위에 올랐다.'히트 오브 더 월드'는 전 세계 40개국 이상 각 국가별 인기 노래 상위 25위를 다루는 차트로 주로 스트리밍과 디지털 판매량을 기반으로 하고 있으며, 지민은 이 차트에서 'With You'를 통해 한국 드라마 OST 사상 최고 기록을 수립하며 세계 각지역을 총망라한 주요 음원 차트에서 글로벌한 음원 돌풍을 이어가고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr