팝핀현준 인스타그램

공연예술가 팝핀현준이 슈퍼카 세차에 나섰다.팝핀현준은 5일 자신의 인스타그램에 "강남에 슈퍼카 구경하러온 어린이들. my car always hot better than me #팝핀현준 #어린이날 #세차 #강남 #도산대로"이라는 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다.사진 속 팝핀현준은 슈퍼카를 자랑하고 있다. 많은 사람들이 슈퍼카를 스마트폰 카메라로 찍고 있어 눈길을 끈다.팝핀현준은 2011년 국악인 박애리와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr