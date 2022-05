그룹 아이브 멤버 장원영이 일상을 전했다.장원영은 3일 오전 자신의 인스타그램에 "The moment I was preparing for the MV"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 대기실에서 거울을 통해 셀카를 찍고 있는 장원영의 모습이 담겨 있다.한편 아이브는 지난 4월 5일 두 번째 싱글 'LOVE DIVE(러브 다이브)'를 발매, 가요계에 컴백했다.사진=장원영 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr