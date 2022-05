방탄소년단 진, 자동차 캠페인에서도 빛난 얼굴천재의 말쑥함

방탄소년단(BTS) 진이 미의 남신다운 최고의 비주얼과 상큼함으로 팬들을 설레게 했다.현대자동차는 지난 26일과 27일, 공식 글로벌 SNS에 글로벌 모델로 활동 중인 방탄소년단의 '세기의 골-BTS'(Goal of the Centry-BTS) 캠페인 영상과 사진을 공개했다.공개된 영상과 사진 속 파스텔 그린 컬러 셔츠 차림의 진은 청량하고 싱그러운 비주얼킹의 미모로 보는 이들의 마음을 단번에 사로잡았다.진은 갸름하고 작은 얼굴에 티 한점 없는 도자기 피부, 청초한 미소를 띤 소년미와 함께 세기의 미남 비주얼과 훤칠한 황금비율 피지컬을 자랑했다.조각 같으면서도 청순한 진의 미모는 만인의 이상형 그 자체인 모습으로 팬들을 열광하게 만들었다.곧이어 공개된 영상 속 진은 봄 향기를 가득 담은 해맑은 미소와 특유의 고급스러움, 감탄이 절로 나올만큼의 아름다운 비주얼로 따뜻한 미소를 짓고 있다.진은 "함께 하실까요?"라는 달콤한 멘트로 눈과 귀 모두를 즐겁게 했다.미국 라스베이거스 엘리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS) 콘서트 후 진을 기다리던 팬들은 밝고 화사한 미소를 짓는 진의 비현실적인 얼굴과 청아한 목소리에 뜨겁게 환호했다.그 동안 현대의 여러 캠페인과 광고에서 진은 얼굴천재라고 불리는 압도적인 비주얼뿐 아니라 자연스럽고 매력적인 연기력, 귀에 들어와 박히는 또렷한 발음과 발성 등으로 전 세계 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr