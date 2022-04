에스파 / 사진=에스파 공식 인스타그램

그룹 에스파(카리나, 윈터, 지젤, 닝닝)가 근황을 전했다.23일 에스파 공식 인스타그램 계정에 "우린 코첼에 있어(We here at Coachella)"라는 문구와 함께 사진이 게재됐다.공개된 사진에는 에스파 멤버들이 카메라를 응시하며, 셀카를 찍고 있다.한편, 에스파는 미국 캘리포니아 주 인디오의 사막지대 코첼라 밸리에서 열리고 있는 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)'에 참여했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr