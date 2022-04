김희선 /사진=김희선 인스타그램

배우 김희선이 드라마 '내일' 본방송만 시청을 독려했다.김희선은 22일 자신의 인스타그램에 "today 'tomorrow' will be on MBC and Netflix♥ 같이 봐요"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김희선은 그레이 톤의 쓰리 피스 슈트를 입고 포즈를 취하고 있다. 남다른 아우라는 탈색한 핑크 머리와 대비돼 시선을 끈다.한편 김희선은 현재 방영 중인 MBC 금토드라마 '내일'에 출연 중이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr