대만 배우 서희원과 결혼한 가수 구준엽이 처제 서희제에 대해 고마운 마음을 드러냈다.구준엽은 17일 자신의 인스타그램에 'Thank you for coming yesterday!!!! 특히 나 서포트해 주러 온 처제!! 최고!!!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구준엽은 대만 내 한 클럽에서 DJ 공연을 선보이고 있는 모습이다. 이어 서희제가 무대에 깜짝 등장해 구준엽에게 엄지를 날리고 있다.또한 서희제는 구준엽과 함께 무대를 즐겨 시선을 끈다. 두 사람의 남다른 애정이 돋보인다.한편 구준엽은 최근 대만 배우 서희원과 결혼을 발표했다. 구준엽은 "그녀의 이혼 소식을 듣고 20년 전 그 번호를 찾아 연락을 해보았습니다. 다행히 그 번호 그대로여서 우린 다시 연결될 수 있었습니다"라며 "혼인신고만 하고 같이 살기로 결정했습니다"고 밝혔다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr