씨엘, 등장부터 아찔하네...숨막히는 볼륨감[TEN★]

그룹 투애니원 출신 씨엘이 근황을 전했다.씨엘은 13일 자신의 인스타그램에 "Believe in your choice n practice"라는 글과 함께 몇 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 가슴 라인이 깊게 파인 슬립 원피스를 입고 있는 씨엘의 모습이 담겨있다.한편 씨엘은 최근 첫 솔로 정규앨범 'ALPHA'를 발표했다.사진=씨엘 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr