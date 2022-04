방탄소년단 뷔, 강동원 /사진=뷔 인스타그램

그룹 방탄소년단 뷔가 배우 강동원과 다시 만났다.뷔는 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "One show"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 뷔는 강동원과 함께 다정한 모습으로 사진을 찍은 모습이다. 특히 '거창 동생', '거창 형'이라고 적혀져 있어 시선을 끈다.앞서 뷔는 강동원을 아홉번째 롤모델로 꼽았다. 롤모델에서 이제 형, 동생 사이가 된 듯하다. 두 사람은 마이클 잭슨의 'One show'를 함께 관람했다.한편 뷔가 속한 방탄소년단은 오는 15일, 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr