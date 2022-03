그룹 마마무의 휘인이 증명사진을 공개했다.31일 휘인은 자신의 인스타그램 계정에 "4년 만에 찍어버린 NEW 증사"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 휘인은 빨간색 외투를 입고 증명사진 촬영을 하고 있다. 특히 레드립과 뚜렷한 이목구비가 팬들의 시선을 사로잡고 있다.한편, 휘인은 지난 25일 공개된 웨이브 오리지널 마마무 4부작 ‘마마무_웨얼 아 위 나우(MMM_Where are we now)’에 출연했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr