화사 인스타그램

그룹 마마무 화사가 근황을 공개했다.화사는 24일 자신의 인스타그램에 여러장의 사진을 게재했다.사진 속 화사는 니트에 긴 치마를 입고 거리를 활보하고 있다. 특히 해외로 보이는 거리에서 찍은 사진에 이시언은 "대박 진짜 외국?"이라며 놀라워 했다.화사가 속한 마마무는 지난 23일 일본 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO THE BEST -Japan Edition- 을 발매했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr