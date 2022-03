임영웅 팬덤 영웅시대 with hero 부산남수해, 해운대 수목원에 테이블 기부

가수 임영웅 팬클럽 '영웅시대 with hero 부산남수해'가 해운대수목원에 시민과 함께하는 아름다운 동행 기획의 일환으로 안심 테이블을 기부했다.22일 부산그린트러스트에 따르면 임영웅 팬클럽 영웅시대 부산남수해는 해운대수목원에 안심테이블 4대를 기부했다.영웅시대 With Hero 부산남수해는 부산의 남구, 수영구, 해운대구(이하 남·수·해)를 주축으로 모인 부산에 있는 가수 임영웅의 팬클럽이다. 이들은 임시 개장 상태인 해운대 수목원 내에 영웅시대 이름으로 아름다운 수목원에 기부를 동참했다.또한 영웅시대 With Hero 부산남수해는 '미스터트롯' 진(眞)에 등극한지 2주년 되는 의미 있는 날로 이 날을 기념하기 위해 부산 사랑의 열매에 500만원을 경북·강원지역의 산불 피해자분들을 위해 기부했다.지난해 영웅시대 with hero의 후원금 3000만원으로 서울시 성동구에 자리한 서울숲 중앙호수 주변 500㎡규모의 나대지를 '별빛정원'으로 재탄생시켰다. 영웅시대 with Hero 서울·경기, 강원, 대구·경북, 대전·세종·천안, 부산·울산·경남, 광주·전남, 전북, 인천, 제주 회원들은 후원금을 모아 서울숲공원 중앙 호수 주변 훼손된 녹지대를 복원해 미세먼지 저감에 기여했다.이들은 전국의 영웅시대와 더불어 임영웅을 열렬히 응원하며 꾸준한 선행을 이어오고 있다. 연일 계속되고 있는 임영웅과 팬클럽 회원들의 사회적 선한 영향력 기부 릴레이는 우리 사회 곳곳을 더욱 따뜻한 온기로 채우고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr