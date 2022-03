방탄소년단 정국, 최고의 메인 보컬 1위 선정→37.95% 압도적 득표율

'보컬킹' 방탄소년단(BTS) 정국이 베스트 메인 보컬 1위에 선정됐다.참여형 아이돌 팬덤 앱 '아이돌챔프'(IDOLCHAMP)에서는 2월 22일~3월 8일까지 '내 귀에 흐르는 것이 목소리인지 꿀인지..BEST MAIN VOCAL은!?'라는 주제로 최고의 메인 보컬 투표를 진행했다.해당 투표에서는 쟁쟁한 K팝 그룹의 남, 여 메인 보컬 멤버들이 후보로 이름을 올린 가운데 방탄소년단 정국이 37.95%의 압도적인 득표율로 1위를 차지했다.1위 정국에 이어 2위로는 세븐틴 도겸(33.78%), 3위 엑소 백현(16.98%), 4위 (여자)아이들 민니(3.74%), 5위 뉴이스트 백호(2.44%), 6위 엔하이픈 희승(1.61%), 7위 레드벨벳 웬디(1.37%), 8위 트와이스 지효(0.97%), 9위 트레저 박정우(0.71%), 10위 스테이씨 시은(0.45%) 등이 뒤를 이었다.정국은 지난 2월 11일 솔로곡 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)를 발매해 한국 웹툰 OST '최초' 빌보드 '핫 100' 차트에 진입했고 한국 아이돌 솔로곡 '최초' 월드 디지털 송 세일즈 차트 '2주 연속' 1위, 디지털 송 세일즈 6위, 캐나디안 핫 100 74위로 한국 OST 최고 순위 데뷔, 한국 남자 솔로곡 최고 순위 데뷔인 글로벌 톱 200 차트 13위와 글로벌 차트(Excl. U.S.) 8위, 해외 아티스트 최초로 빌보드 베트남 '핫 100' 차트에 1위, 히트 오브 더 월드 차트 총 6개 국가에 최다 진입한 한국 솔로곡 등 신기록 행진을 이어가며 방탄소년단 메인 보컬의 위력을 톡톡히 보여줬다.또 'Stay Alive'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 한국 솔로곡과 OST '최단'인 3일 만에 1360만, 7일 만에 2480만 누적 스트리밍을 기록, 한국의 남자 솔로곡과 OST로는 '최단' 기간인 10일 만에 3000만, 16일 만에 4000만, 23일 만에 5000만 스트리밍을 넘어서면서 글로벌 음원 강자의 막강한 파워를 과시했다.더불어 글로벌 음원 플랫폼 아이튠즈에서 역대 전세계 아티스트 '최초'이자 유일하게 106개 국가 아이튠즈 톱송 차트 1위를 경신하는 등 K팝 솔로 가수로서 범접불가 신기록을 써 내려가며 초특급 보컬 파워를 자랑했다.정국은 데뷔 이후 40곡 이상 다양한 장르의 커버를 공개하며 '장르 불문'한 가수의 역량과 실력을 꾸준히 선보여왔다.정국은 아이유의 이런 엔딩, 자이언티의 양화대교, 크러쉬의 SOFA, Beautiful, 박원의 'All Of My Life', 박효신의 '1991년 찬 바람이 불던 밤', 지소울의 'Hate Everything' 등 국내 가수의 곡은 물론 해리 스타일스의 Falling, 저스틴 비버의 Nothing Like Us, 2U, 댄+쉐이 & 저스틴 비버의 10,000 Hours, 트로이 시반의 FOOLS, 찰리 푸스의 We Don't Talk Anymore, 토리 켈리의 Paper Hearts, 블랙 베어의 smile again, 애덤 리바인의 Lost Stars, 라우브의 Never Not 등 해외 아티스트들의 곡 커버도 무료 음원 공유 플랫폼과 SNS를 통해 공개하며 폭 넓은 보컬 스펙트럼과 유니크한 감성, 독보적인 가사 전달력을 보여주고 있다.한편, 정국은 글로벌 K팝 플랫폼 뮤빗(Mubeat)에서 '베스트 감성 보컬리스트' 1위, 아이돌차트에서 '가사를 전달하는 능력이 뛰어난 스타는?' 1위, 익사이팅 디시에서 '남자아이돌 최고의 메인 보컬은?' 1위, 랭킹 넷에서 2년 연속 'K-팝 남자 아이돌 가창력 랭킹!' 1위 등 각종 보컬 투표의 왕좌를 휩쓸어왔다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr