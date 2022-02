"첫눈에 반한 사랑"

그룹 원더걸스 출신 혜림이 출산 후 심경을 전했다.25일 혜림은 자신의 인스타그램에 "우리 사랑이 건강하게 태어났어요! Love at first sight is REAL!(첫눈에 반한 사랑은 진짜야) 2022년 2월 23일"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이날 태어난 아들의 작은 발이 담겨있다. 발목에는 '우혜림'이라고 적혀있어 눈길을 끈다.해당 글을 본 남편 신민철은 "정말 너무너무 수고 많았어요 내 사랑"이라며 애정 가득한 댓글을 남겼다.한편, 혜림은 태권도 선수 신민철과 지난 2020년 7월 결혼했다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr