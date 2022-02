사진=방탄소년단 RM 인스타그램

그룹 방탄소년단 RM이 뷔와 함께한 사진을 공개했다.RM은 25일 자신의 인스타그램에 "It happens"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 RM은 뷔와 함께 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 수수한 모습으로 연습실 거울 앞에서 셀카 찍고 있는 두 사람에게 시선이 집중된다.한편 RM과 뷔가 속한 방탄소년단은 오는 3월 10일과 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-서울(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL)'을 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr