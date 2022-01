'유퀴즈'까지 '참치참치'... 방탄소년단 진 '슈퍼참치' 신드롬 국내 인기 예능·드라마도 접수

방탄소년단 (BTS) 진의 자작곡 '슈퍼참치'가 국내외 인기 예능프로그램과 드라마에 등장하면서 전세계에서 폭발적인 반응을 이끌고 있다.지난 26일, tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' (진행:유재석, 조세호)의 참치잡이 원양어선 일등 항해사 김현무 씨 출연 예고편에 진의 '슈퍼 참치'(SUPER TUNA)가 배경 음악으로 등장했다.흥겨운 '슈퍼 참치'의 멜로디와 물고기를 잡고 싶어하는 진정성이 담긴 귀여운 가사, 진의 시원한 음색은 시야가 탁 트인 바다와 맞춘 듯이 잘 어울리며 예고편의 흥미를 북돋웠다.지난 27일(한국시간) 필리핀 대형 방송사 GMA 공식 계정에 게시된 드라마 'Me and My House Daddy' 예고편에 '슈퍼 참치' 티셔츠가 등장해 눈길을 모았다.해당 드라마는 오는 30일 방영 예정으로 코로나 시국 여파로 형편이 어려운 가정이 '슈퍼 참치'와 같은 유행 영상으로 웃음을 되찾는다는 줄거리다.드라마 속에서 남자 배우는 'SUPER'라는 글자와 '슈퍼참치'가 그려진 흰 반팔 티셔츠를 잡고 대사를 잇고 있다.진의 '슈퍼 참치' 그림을 비슷하게 그린 것으로 보인다.진이 '슈퍼 참치' 안무 동영상에서 입은 티셔츠 그림과 글자는 참치는 물론 광어, 상어를 나타낸 댄서들의 것까지 모두 진이 그린 것으로 방탄소년단 공식 트위터 계정에 '#티셔츠메이드바이찐'이라는 해시태그가 게시된 바 있다.진 특유의 뛰어난 센스가 돋보였다.채널A 인기 프로그램 '도시어부'에서도 배경음악으로 등장한 바 있는 진의 '슈퍼참치'는 최근 KBS 2TV 개그 서바이벌 프로그램 '개승자(개그로 승부하는 자들)' 10회 TOP6 결정전에서 이승윤 팀 이상호, 이상민에 의해 패러디되기도 했다.국내외 예능 프로그램, 드라마 등이 모두 '슈퍼 참치'의 매력에 빠져들며 전 세계적인 신드롬에 뛰어든 것이다.이 밖에도 '슈퍼 참치'는 CBS 라디오 프로그램 '이수영의 12시에 만납시다'에서 선곡되고, SBS 라디오 '김영철의 파워FM'에서는 전 세계적인 '슈퍼 참치 신드롬'에 대해 소개되고, '박소현의 러브게임'에서는 퀴즈로 등장하는 등 TV 방송뿐 아니라 라디오에서도 그 영향력을 발휘하고 있다.'슈퍼참치'는 1월 28일 기준 유튜브(YouTube) 조회수 4900만 뷰를 돌파하며 뜨거운 글로벌 인기를 증명했다.진은 자작곡인 '슈퍼참치'로 16일 연속 유튜브(YouTube) 인기 동영상 음악 부문 1위를 차지하며 싸이(PSY)의 기록을 넘어, K팝 솔로 아티스트 사상 최고의 대기록을 가지고 있다.글로벌 쇼트영상 플랫폼 틱톡(TikTok)에서는 해시태그 #SuperTuna가 2억 8930만 뷰, #Supertunachallenge 가 1억 240만 뷰를 돌파하며 모든 해시태그 동영상 합산 총 조회수가 4억 4000만 뷰를 넘어섰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr