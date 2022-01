그룹 블랙핑크의 제니가 근황을 전했다.제니는 25일 자신의 인스타그램에 "just in case you miss me"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 C사의 제품을 착용하고 다양한 표정, 포즈를 취하고 있는 제니의 모습이 담겨있다.한편 블랙핑크는 이달 31일 온라인 콘서트 'YG PALM STAGE 2021 BLACKPINK THE SHOW'를 진행한다.사진=블랙핑크 제니 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr