방탄소년단 정국 'Still With You'-'Decalcomania' 지니어스 코리아 차트 1위 '동시 석권'

방탄소년단(BTS) 정국의 자작 2곡이 지니어스 코리아 차트에서 1위를 동시에 석권하며 메인 보컬의 막강 파워를 과시했다.미국 디지털 음악 매체 지니어스 코리아(Genius Korea)에서는 지난 22일 정국의 자작곡 'Still With You'(스틸 위드 유)가 K팝 알앤비 차트에서 1위를 차지했다.또 정국의 미발매 자작곡 'Decalcomania'(데칼코마니)가 K팝 발라드 차트 1위에 오르며 강력한 음원 저력도 보여줬다.'Still With You'는 정국이 2020년 사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 무료 발매한 곡으로 중독성 강한 멜로디와 감미로우면서 호소력 짙은 보이스, 사무치게 애절한 정국 특유의 감성 등이 조화를 이루며 식지 않는 인기를 꾸준히 보여주고 있다.'Still With You'는 지니어스 코리아 차트 외에도 최초 발표한 글로벌 음원 공유 사이트 사운드클라우드에서도 뜨거운 음원 인기를 나타내고 있다.'Still With You'는 최근 사운드클라우드의 글로벌 톱50(Top50) 차트 팝(Pop) 부분에서 1위, 한국의 톱50(Top50) 차트 팝 부분에서도 1위를 차지하며 여전히 핫한 음원 파워를 보여줬다.한편, 정국의 자작곡 'Decalcomania'는 완벽한 존재를 닮고 싶은 간절함과 갈망이 가사에 담겨있다.이와 함께 도입부 정국의 덤덤한 중저음 보이스에 이어 절절하고 청아하게 울려 퍼지는 고음이 애절함을 배가 시키며 리스너들의 귀를 사로잡는다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr