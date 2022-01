그룹 아이브의 멤머 장원영이 근황을 전했다.장원영이 자신의 인스타그램에 "Love the time when I can completely focus on myself"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 우월한 기럭지와 남다른 비율에서 뿜어져 나오며 플라잉 요가를 하고 있다.한편 장원영이 속한 그룹 아이브는 지난달 1일 첫 싱글 'ELEVEN'을 발매했다.사진=장원영 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr