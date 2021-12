있지 리아 인스타그램

그룹 있지 멤버 리아가 매력을 대방출했다.29일 있지 공식 인스타그램에는 "크리스마스 분위기를 떨칠 수가 없어. 크리스마스는 7일이 되어야 한다는데 다들 동의해?(Can’t get over the Christmas vibes..♥Christmas should be 7days does everyone agree?)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 있지 리아는 반려견을 품에 안고 다양한 표정을 짓고 있다. 특히 리아는 잡티 하나 없는 깨끗한 피부를 자랑하며 진한 윙크로 팬들의 심쿵을 유발했다. 또 다른 사진에서 리아는 입술을 쭉 내밀고 '뽀뽀뽀' 표정을 지어 보이며 팬심을 흔들었다.있지는 최근 '2021 KBS 가요대축제'에 출연했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr