싱어송라이터 캐슬준(Castle Jun, 본명 박성준)이 2021년 성탄절을 앞두고 캐럴송 ‘Christmas in 13th month’를 발매했다.캐슬준이 6일자로 발매한 ‘Christmas in 13th month’는 영어 가사로 만든 캐럴송으로, 캐슬준의 차분하고 감미로운 음색이 캐럴과 잘 어우러져 포근한 느낌을 전하며 며칠 앞으로 다가온 크리스마스를 실감케 한다.이 캐슬준의 캐럴송 ‘Christmas in 13th month’는 국내외 각종 음원 스트리밍 플랫폼에 발매된 후 차세대 캐럴 연금송으로 등극할 수 있을지 많은 이들의 관심을 끌고 있다.특히 영어가사에 이은 한글제목과 한글가사 버전의 ‘13월의 크리스마스’도 녹음과 작업을 마친 상태로 오는 20일 발매될 예정이다.캐슬준 측은 “힘들고 지친 마음을 달래줄 희망의 메시지를 담아 온 세상을 따뜻하게 물들일 예정으로써 어느 순간부터 ‘크리스마스 분위기 나지 않는다’라는 말이 자주 나오기 시작했다. 올해는 코로나19 사태가 더해지면서 연말 분위기를 밖에서 느끼는 것이 더 힘들어졌고 이로 인해 캐럴을 들으며 연말 느낌을 내려는 사람들이 많아지는 것 같다”며 “홈 파티를 하는 사람들도 늘어나다 보니, 연말 분위기를 느낄 수 있는 캐럴 소비가 많아졌고 이번을 계기로 사라졌던 겨울 시즌송이 다시 시작되지 않을까 생각된다”라고 덧붙였다.캐슬준의 ‘Christmas in 13th month’는 국내 음원 사이트에서 감상 가능하며, 캐슬준의 공식 유튜브 채널에서 뮤직비디오도 감상할 수 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr