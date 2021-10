그룹 블랙핑크 멤버 제니가 파리에서의 일상을 전했다.제니는 12일 자신의 인스타그램에 "Never leave Paris without some Eiffel tower moment"이란 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 청바지에 시스루 상의를 입고 에펠탑을 배경으로 포즈를 취하고 있다.한편 제니는 최근 2022 S/S 밀라노, 파리 패션위크 일정을 소화한 뒤 프랑스 파리에서 입국했다.사진=블랙핑크 제니 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr