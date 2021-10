1일 방송된 Mnet ‘걸스플래닛 999 : 소녀 대전’(이하 걸스플래닛999)에서는 대운동회 모습이 공개됐다.이날 방송에서는 지는 씨름, 닭싸움 단체전, 삼각 줄다리기 단체전, 막판 뒤집기 이어달리기 등 게임이 진행됐다. MC는 김보라, 우태미, 키시다 리리카 1등은 J 그룹, 2등은 C 그룹이 차지했다.이날 2등 한 C 그룹에게 공식 제작 지원하는 ‘닥터코스메틱 에르쯔틴’의 선물세트가 증정되었다. 선물을 받은 C 그룹은 선물을 보고 기쁨을 감추지 못하며 좋아하는 모습을 보였다. 선물을 받지 못한 소녀들은 이를 부럽다는 눈으로 바라보았다.C 그룹으로는 차이빙, 천신웨이, 지아이, 푸야닝, 쉬니엔츠, 황씽치아오, 령척잉, 리이만, 량지아오, 션샤오팅, 수루이치, 왕야러, 원저, 우태미, 쉬쯔인, 양쯔거, 장루오페이, 저우신위 멤버들이 속해 있다.선물 받은 에르쯔틴 세트는 ‘EX 스킨 샷 3600’, ’리제너레이티브 실트앰플’, ‘리제너레이티브 실트 패치’로 피부 진정과 탄력·보습 등 간단하게 홈 케어를 할 수 있는 제품들로 구성되어 있다.에르쯔틴 관계자는 “특히 요즘 같은 환절기에는 피부 건조함을 느끼기 쉽고, 피부 트러블이 자주 발생하는 시기로 피부 관리에 특별히 더 신경을 써야 할 때이다.”라며 ”해당 제품들은 간편하게 사용 가능하며 효과를 볼 수 있는 제품으로 집에서도 쉽게 관리하길 바란다.”라고 덧붙였다.한편 ‘걸스플래닛999’ 매주 금요일 오후 8시 20분 방송된다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr