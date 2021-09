방탄소년단 정국, 'PTD' 챌린지 영상 멤버 '최초' 700만뷰 돌파+'최다' 144만 좋아요

방탄소년단(BTS) 정국의 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 챌린지 영상이 유튜브 조회수 700만 뷰를 넘어서는 끝 없는 인기 질주를 이어갔다.지난 14일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 '방탄TV'(BANGTANTV)에 공개된 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 댄스 챌린지 정국의 영상이 멤버 중 '최초'로 700만 조회수를 넘어섰다.해당 영상 속 정국은 'Permission to Dance'의 "나나나~" 라는 후렴 부분에 맞춰 '즐겁다' '춤추다' '평화'의 의미를 가진 수어 동작을 활용한 안무를 선보였다.이에서 정국은 살랑 살랑 부드럽게 춤을 추지만 손끝까지 오차 없는 환상적인 칼박, 칼각 댄스를 보여줘 시선을 강탈했다.또 정국이 360도 턴을 여러 차례 연속으로 돈 후 양 팔을 허공으로 뻗어 '쨘!' 하고 귀엽게 엔딩을 장식해 눈길을 끌었다.정국은 내내 환한 미소를 지으며 춤에 흠뻑 취한 신나고 유쾌한 모습으로 보기만 해도 기분이 좋아지는 힐링 에너지를 안겼다.정국은 우월한 바디 비율을 물론 청량미 넘치는 눈부신 꽃미남 미모로도 눈호강을 선사했다.이에 정국의 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 챌린지 영상은 144만 '좋아요'를 달성, 멤버들 중 '최다' 좋아요를 나타내는 폭발적 인기를 보여줬다.한편, 방탄 TV에 게재된 정국의 'Permission to Dance' 프로젝트 버전 직캠 영상은 870만뷰를 넘어섰다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr