그룹 트와이스 사나가 근황을 전했다.트와이스 멤버 사나가 5일 공식 인스타그램에 "Guess which color is in my hair"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 다양한 각도로 셀카를 찍고 있는 사나의 모습이 담겨 있다.한편 트와이스는 7월 9일 정오 tvN 목요스페셜 '슬기로운 의사생활 시즌2'의 네 번째 OST인 '누구보다 널 사랑해'를 정식 발매했다.사진=트와이스 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr