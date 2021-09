방탄소년단 'Butter', 日 오리콘 역사상 최단기간 누적 재생수 2억회 돌파

그룹 방탄소년단이 일본 오리콘 주간 스트리밍 차트에서 1위를 탈환했다.1일 오리콘이 발표한 최신 차트(9월 6일 자/ 집계 기간 8월 23일~29일)에 따르면, 방탄소년단이 지난 7월 9일 발매한 'Permission to Dance'는 주간 재생수 896만 5550회로 '주간 스트리밍 랭킹' 1위를 차지했다. 이로써 방탄소년단은 8월 23일 자 차트 이후 2주 만에 다시 정상을 밟았다.'Permission to Dance'의 누적 재생수는 9,904만 2,402회로, 1억 회 돌파를 눈앞에 두고 있다. 또한, 방탄소년단이 지난 5월 21일 발표한 디지털 싱글 'Butter'는 주간 재생수 759만 2,959회로 '주간 스트리밍 랭킹' 3위에 올랐다. 'Butter'는 특히 누적 재생수 2억 276만 3,935회를 찍어, 5월 31일 자 '주간 스트리밍 랭킹'에 1위로 신규 진입한 이래 15주 만에 누적 재생수 2억 회를 돌파했다. 이는 오리콘 역사상 최단기간 누적 재생수 2억 회 달성 신기록이다.이로써 방탄소년단은 지난 2월에 누적 2억 회 재생 이정표를 새긴 'Dynamite'에 이어 두 번째로 누적 재생수 2억 회 돌파 곡을 보유하게 됐다. 오리콘에 따르면, '스트리밍 랭킹' 2억 회 재생수 돌파 역대 최단기간 톱(TOP)5에 방탄소년단은 'Butter'(15주)와 'Dynamite'(23주)로 각각 1위와 3위에 이름을 올렸다. 이 리스트의 톱5에 이름을 올린 해외 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.한편, 방탄소년단은 오리콘의 음악 차트 외에도 DVD·Blu-ray Disk 'BTS Memories of 2020'로 8월 23일 자와 8월 30일 자 '주간 뮤직 DVD·Blu-ray 랭킹'에서 2주 연속 1위에 이름을 올렸다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr