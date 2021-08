서현, 주말 근황 공개

끈 나시로 청순미 뽐내

"당신을 초대하고 싶다"

소녀시대 서현/ 사진=인스타그램

그룹 소녀시대 출신 배우 서현이 물오른 미모를 자랑했다.서현은 22일 자신의 인스타그램에 함께 점심을 먹기 위해 당신을 초대하고 싶다(wanna invite u to have lunch with me)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 서현은 끈 나시 원피스를 입은 채 한 식당에 앉아 있다. 그는 쑥스러운 듯 카메라를 바라보는가 하면 두 눈을 감고 입술을 쭉 내밀어 이목을 집중시킨다.또 다른 영상에서는 다정한 눈빛으로 카메라를 바라봐 '여친짤'을 완성했다. 원피스 넘어로 보이는 가녀린 팔과 훤히 드러난 쇄골, 하얀 피부가 감탄을 자아낸다.서현은 현재 영화 '거룩한 밤' 촬영 중이다. 최근에는 새 드라마 '징크스의 연인' 출연 소식을 알렸다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr