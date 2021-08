그룹 레드벨벳 예리가 근황을 전했다.예리는 10일 자신의 인스타그램에 "Welcome to the Queendom"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 예리는 새 미니앨범 '퀸덤'(Queendom)에 들어갈 사진을 보여주고 있다.한편 예리가 속한 그룹 레드벨벳(Red Velvet)은 오는 16일 새 미니앨범 '퀸덤'(Queendom)으로 컴백한다.사진=레드벨벳 예리 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr