[공식] 방탄소년단(BTS), 7월 4주차 아차랭킹 1위 '무더위 녹인 K팝 아이콘'

그룹 방탄소년단(BTS)이 7월 4주차 아이돌차트 아차랭킹 1위에 올랐다.방탄소년단은 7일 발표된 아이돌차트 7월 4주차(21.7.30~21.8.5) 아차랭킹에서 음원점수 1502점, 유튜브 점수 9756점, 소셜점수 1908점 등 총점 1만 3176점으로 1위를 기록했다.방탄소년단은 미국 빌보드에 이어 4주 연속 일본 오리콘 주간 스트리밍 차트에 'Butter'와 'Permission to Dance'를 줄세우며 글로벌 인기를 다시 한 번 입증했다. 지난 7월 19일 자 차트에 'Butter'가 1위, 'Permission to Dance'가 2위에 랭크된 이후 3주 연속 'Permission to Dance'가 1위, 'Butter'가 2위를 차지했다.2위는 총점 7430점의 에스파가 차지했다. 뒤를 이어 아이유(총점 6812점), 악뮤(총점 4745점), 브레이브걸스(총점 4113점), 이무진(총점 2870점), 임영웅(총점 2850점), 태연(총점 2706점), 트와이스(총점 2677점), 오마이걸(총점 2282점) 순으로 집계됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr