방탄소년단 정국 'Still With You', 사클 톱50 '전체 음악 장르'+'팝' 부분 1위 동시 석권

방탄소년단(BTS) 정국의 'Still With You'(스틸 위드 유)가 사운드클라우드(Soundcloud) 2개 차트 정상을 차지하며 막강 음원 강자 파워를 보여줬다.글로벌 음악 공유 사이트 사운드클라우드에 'Still With You by JK of BTS' 라는 제목으로 등재되어 있는 정국의 자작곡 'Still With You'는 지난 2일 톱50(Top50) 차트의 전체 음악 장르(All music genres) 차트에서 1위에 올랐다.같은 날, 'Still With You'는 톱50(Top50)차트의 팝(Pop) 부분 1위까지 동시 석권하며 사운드클라우드에서 식지 않는 인기를 보여줬다.더불어 정국이 MBC '복면가왕'에서 부른 빅뱅의 'IF YOU' 커버가 톱50 차트의 알앤비&소울(R&B & Soul) 부분에서도 1위에 랭크됐다.또 'Still With You'는 현재 사운드클라우드에서 7000만 스트리밍을 넘어서며 롱런한 인기를 보여줬다.톱50은 사운드클라우드에서 1주일 동안 가장 많이 스트리밍된 트랙을 집계한 차트로 'Still With You'는 꾸준히 1위에 랭크되며 전세계 리스너들에게 큰 사랑을 받고 있음을 보여줬다.한편 'Still With You'는 사운드클라우드 연말 결산인 '2020 PLAY BACK'(2020년 플레이 백) 에서 'BUZZIEST DROP'(버지스트 드롭, 최고 인기 데뷔곡)부문 1위, LONGEST REIGN(롱기스트 레인, 최장 기간 1위) 부문 1위 총 2개 부문 1위에 선정됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr