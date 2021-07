방탄소년단 정국, 트위터 역대 최다 '좋아요' TOP30→'전세계 최초·유일' 트윗 7개 랭크

방탄소년단(BTS) 정국이 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터에서 기록 행진을 이어가면서 '트위터 제왕'이란 별명을 다시한번 확인했다.유럽의 빌보드라고도 불리는 세계적 권위의 '월드 뮤직 어워드'(WMA)는 최근 정국이 게재한 트윗의 세계 신기록을 공식 트위터 계정을 통해 발표했다.'월드 뮤직 어워드'는 "정국이 역대 최다 '좋아요' 트윗 30개 중 7개를 보유한 전세계 유일한 인물이다" 라고 전했다.'월드 뮤직 어워드'에 따르면, 6위, 10위, 12위, 13위, 15위, 22위, 28위에 정국의 개인 트윗이 총 7개 랭크됐고 이는 전 세계 최초이자 유일한 기록이란 점에 트위터에서의 강력한 인기를 엿보게 했다.해당 목록 6위로는 금발 셀카, 10위는 아미 보고 싶다 ㅜ, 12위에는 Never Not ♥, 13위는 셀프 염색 :) #JJK, 15위는 연습 연습 연습!!! #JK 22위는 Savage Love #SavageLoveRemix, 28위는 '행복했습니다♡ #JJK #SOWOOZOO' 트윗이 올라있다.또 온라인 백과 사전 '위키피디아'의 'List of most-liked tweets'(최다 좋아요 트윗 목록) TOP30에 따르면 상위 TOP15에 정국의 트윗이 5개 올라 있으며 TOP15에 가장 많은 트윗을 랭크시킨 인물이기도 해 독보적인 소셜 영향력을 보여줬다.정국 다음으로 TOP15에 최다 트윗을 랭크시킨 인물은 버락 오바마 전(前) 미국 대통령, 조 바이든 미국 대통령이다.정국은 2017년부터 트위터에서 범접불가한 기록들을 써내려 왔다. 정국은 트위터에서는 2017년, 2018년 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위, 2019년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗 된 트윗' 1위, 2020년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위에 선정되는 등 트위터에서 폭발적 인기와 막강한 영향력을 보이며 압도적인 존재감을 떨치고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr