임영웅 오마이걸 효정과 부른 'All For You' 감미로움 앞세워 100만뷰 돌파

가수 임영웅가 오마이걸 효정과 부른 발라드 듀엣 무대가 인기를 끌고 있다. 11개월만에 100만뷰를 돌파한 것.임영웅은 공식 유튜브 채널 '임영웅'에 지난해 8월 13일 '영웅&효정 [All For You] 뽕숭아학당'이란 영상을 올렸다. 이 영상은 24일 조회수 100만뷰를 돌파했다.영상에는 임영웅과 효정이 쿨의 '올 포유'부르는 모습이 담겼다. 한 여름밤에 임영웅과 효정의 열창에 지켜보는 이들 모두 감탄하며 환호했다. 두 사람은 찰떡궁합의 하모니와 음색을 자랑하며 여름밤의 분위기를 더했다.유튜브를 통해 팬들과 활발한 소통 중인 임영웅의 유튜브 채널 ‘임영웅’은 120만 명의 구독자를 보유중이다. 1000만뷰를 넘어선 노래만 14곡에 달한다.임영웅의 인기는 넓은 평판으로 이어지고 있다. 임영웅은 한국기업평판연구소에 따르면 가수 브랜드평판 2021년 7월 빅데이터 분석결과, 임영웅은 2위를 차지했다. 1위는 방탄소년단이었다.2위 임영웅 브랜드는 참여지수 354만 9962, 미디어지수 328만 7185, 소통지수 334만 1478, 커뮤니티 지수 331만 8006이 되면서 브랜드 평판지수 1349만 6632로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 1162만 6270과 비교하면 16.09% 상승했다.한편, 음악 뿐만 아니라 예능, 연기, 광고 등 다방면에서 연일 새로운 기록을 갱신중인 임영웅은 지난달 신곡 '별빛 같은 나의 사랑아'를 발매, '별빛영웅'이라는 애칭도 얻었다. 그는 TV CHOSUN '사랑의 콜센타', '뽕숭아학당' 등에서 남다른 예능감도 뽐내고 있다.임영웅의 뒤에는 국내 가요계 최대 팬덤인 영웅시대가 버티고 있다. 내달 8일 데뷔 5주년을 맞는 임영웅의 팬클럽인 영웅시대 with Hero 서울,경기(1.6.7지부)에서는 올림픽공원 버스정류장에 “데뷔5주년 축하합니다, 임영웅 평생가자, 임영웅 우리만 믿고가, 임영웅 끝까지 간다”라는 팬들의 마음이 담긴 문구와 사진으로 대형광고를 진행 중이다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr