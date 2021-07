'BBC Radio 1' 출연 예고, 방탄소년단 정국 ' 귀티 폭발하는 귀공자 컨셉 사진 공개

방탄소년단(BTS) 정국이 귀티 폭발하는 귀공자 포스를 내뿜으며 전세계 팬들의 기대감을 높였다.



'BBC Radio 1'은 7월 22일(이하 현지시간) 공식 홈페이지, SNS를 통해 방탄소년단이 오는 27일 '라이브 라운지(Live Lounge)'에 처음으로 출연한다"라고 전하며 사진을 공개했다.



이 중 멤버 정국은 청순한 미소년 비주얼로 깔끔한 캐주얼 룩도 고급스럽게 소화해 시선을 강탈했다.



정국은 화이트 셔츠에 그린 실크 넥타이, 니트 베스트, 면 반바지 등을 입고도 우아하고 세련된 자태로 기품 넘치는 아우라를 한껏 내 풍겼다.



한편, 방탄소년단은 '라이브 라운지'에서 지난해 8월 발표한 디지털 싱글 'Dynamite'를 비롯해 최근 발매한 신곡 'Permission to Dance', 그리고 폴리스(The Police)의 'Every Breath You Take'를 샘플링한 퍼프 대디(Puff Daddy)와 페이스 에반스(Faith Evans)의 'I'll Be Missing You' 커버곡을 열창한다. 'I'll Be Missing You'가 방탄소년단에 의해 어떻게 재해석될지 기대와 관심이 쏠린다. 방탄소년단은 퍼포먼스뿐만 아니라 진행자와 인터뷰도 갖을 예정이다.



방탄소년단이 출연하는 '라이브 라운지'는 27일 라디오 1 '라이브 라운지' 프로그램과 유튜브 채널에서 공개되며, 오는 28일 BBC One 및 BBC iPlayer를 통해서도 방송될 예정이다.