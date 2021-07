임영웅, 네이버TV도 점령……1·3위 순위 장악

가수 임영웅의 영상이 네이버 TV 인기 영상 1, 3위를 장식했다네이버 TV 인기영상 TOP100에는 17일(오전 7시 기준) 임영웅의 '한잔의 인생'과 ‘I’m Not The Only One’ 무대와 ‘넌 내게 반했어’ 무대 영상이 각각 1, 3위에 랭크됐다.한잔의 인생은 임영웅이 지난 15일 TV조선 '사랑의 콜센타'에서 선보인 무대 영상. 임영웅은 이날 '한잔의 인생' 무대에서 감미로운 보이스로 '감성 장인' 매력을 십분 발휘했다.3위 영상은 지난 7일 방송된 TV CHOSUN ‘뽕숭아학당: 인생학교’ 58회에 담긴 ‘도란도란 듀엣쇼’가 담겼다. 이날 방송에서 임영웅은 프트를 타고 멋지게 등장했다. 그는 아무나 소화하지 못하는 파란 선글라스를 쓰고 황금색 마이크를 든 채 샘 스미스의 'I'm Not The Only One’을 열창했다. 훈훈한 비주얼과 더불어 감성이 폭발하는 그의 무대는 네이버 TV 인기영상 1위에 오르는 등 방송 이후에도 큰 사랑을 받고 있다.2위 영상이 신드롬을 일으키고 있는 팬트하우스인 것을 고려하면 임영웅의 인기가 어느 정도인지를 가늠할 수 있다.한편, 임영웅은 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통 중이다. 2011년 12월 2일 개설한 유튜브 채널 ‘임영웅’은 현재 119만 명의 구독자를 보유중이다. 이 채널에는 일상, 커버곡, 무대영상 등이 다양한 영상이 업로드된다. 임영웅은 해당 채널을 통해 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.임영웅의 유튜브 채널에는 1000만뷰가 넘은 영상이 총 14곡이 있다. ‘바램’ 커버 영상을 비롯해 ‘어느 60대 노부부 이야기’, ‘별빛같은 나의 사랑아’, ‘바램’, ‘울면서 후회하네’, ‘HERO’, ‘어느날 문듯’, ‘보라빛 엽서’, ‘미운사랑’, ‘노래는 나의 인생’, ‘일편단심 민들레야’ 등 뮤직비디오, 커버곡, 무대곡을 포함해 많은 영상들이 1000만을 돌파했다. ‘임영웅’ 채널과 독립해서 운영되는 ‘임영웅Shorts’ 또한 실버 버튼을 받은 이후에도 연일 구독자 신기록을 갱신하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr