임영웅, 'I'm not the only one' 리허설 무대도 100만뷰…갓지컬+갓창력

임영웅은 리허설에서도 실전과 같은 가창력을 보여준다. 'I'm not the only one'의 리허설 무대는 100만뷰를 돌파했다.지난 8일 임영웅 공식 유튜브 채널 '임영웅'의 '임영웅 Shorts' 채널에는 '임영웅 I'm not the only one 리허설 #Shorts'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상은 16일 100만뷰를 넘어섰다. 임영웅은 지난 7일 방송된 TV조선 '뽕숭아학당'에서 'I'm not the only one' 무대를 선보였다. 해당 영상은 이 무대의 리허설. 임영웅은 네이비톤의 옷을 입은 채 골드 커스텀 마이크를 들고 'I'm not the only one'를 열창하고 있다. 리허설이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 실전 무대처럼 열정을 다해 노래하는 모습이 감탄을 자아낸다. 파워풀한 감성 보이스와 세련된 스타일은 시선을 사로잡는다. 45초짜리 짧은 영상에도 모두를 몰입하게 하는 무대 장악력이 놀랍다.임영웅은 음악 방송과 무대뿐만 아니라 현재 TV조선 '사랑의 콜센타', '뽕숭아학당' 등 방송 활동에서도 두각을 나타내고 있다. 그는 방송뿐만 아니라 유튜브 등 SNS를 통해 팬클럽 영웅시대와 끊임없이 소통하고 있다. 이를 입증하듯 임영웅의 공식 유튜브 채널 임영웅은 매일 매서운 속도로 조회수가 경신되고 있다. 2011년 12월 2일 개설된 이채널은 현재 119만 명의 구독자를 보유하고 있고, 누적 조회수 9억2000만뷰를 넘어섰다. 임영웅은 600개에 육박하는 영상을 업로드하며 팬들과 활발히 소통하고 있다. 공식 유튜브 채널 내 독립된 채널인 '임영웅Shorts' 역시 독자적인 구독자 15만7000명 이상을 갖고 있다.임영웅의 인기와 화제성은 각종 차트와 설문조사에서도 입증된다. 7월 1주차 아이돌차트 평점랭킹에서 최다득표자에 올라 15주 연속 1위라는 대기록을 세웠고, '트로트뿐만 아니라 연기도 잘할 것 같은 스타', '소나기에 우산 들고 나타나줬으면 하는 스타', '함께 운동하고 싶은 스타' 등 설문에서도 1위로 뽑혔다.뿐만 아니라 임영웅은 한국기업평판연구소에서 진행된 가수 브랜드평판 2021년 6월 빅데이터 분석에서 2위를 차지했다. 2위 임영웅(Lim Young Woong)브랜드는 참여지수 385만 2479 미디어지수 256만 2656 소통지수 261만 554 커뮤니티지수 260만 580이 되면서 브랜드평판지수 1162만 6270으로 분석됐다. 지난 5월 브랜드평판지수 701만 6944와 비교하면 65.68% 상승했다.임영웅은 다음달 8일 데뷔 5주년을 맞는다. 이에 임영웅 팬클럽 영웅시대는 다양한 활동으로 임영웅의 데뷔 5주년을 축하하고 있다. 영웅시대 with Hero 서울,경기(1.6.7지부)는 올림픽공원 버스정류장에 "데뷔5주년 축하합니다, 임영웅 평생가자, 임영웅 우리만 믿고가, 임영웅 끝까지 간다"는 팬들의 마음이 담긴 문구와 사진으로 대형광고를 진행하고 있다. 임영웅의 네이버 공식카페 영웅나라는 국내후원단체 희망조약돌에 삼복더위 극복을 응원하며 310만 원 상당의 먹거리와 마스크 1000장을 기부 물품으로 전달했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr