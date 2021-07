방탄소년단, 케이팝 레이더 차트 단숨에 1위 “‘Permission to Dance’ 뮤비 공개 39분만에 1천만뷰

사진=빅히트엔터테인먼트 제공

방탄소년단이 ‘Permission to Dance’로 케이팝 레이더 주간 차트를 정상에 올랐다.방탄소년단의 ‘Permission to Dance’ 뮤직비디오는 케이팝 레이더 2021년 28주 차(7월 4일~7월 10일) 차트에서 8497만9437뷰를 달성하며 1위를 차지했다. 케이팝 레이더 관계자는 “공개 39분만에 1000만 뷰 달성에 이어, 반나절 만에 5000만 뷰를 달성했다”고 전했다.또 ‘Permission to Dance’ 뮤직비디오는 발매 52시간 만에 1억 뷰를 달성했으며, 이로써 방탄소년단은 통산 34번 째 1억뷰 뮤직비디오를 확보하게 되었다. 케이팝 레이더 관계자는 “이번 ‘Permission to Dance’ 뮤직비디오는 영상이 정식으로 공개 되기도 전에 100만 ‘좋아요’를 달성했다”며 “이는 전세계의 방탄소년단 팬들이 한 마음으로 뮤직비디오를 기다리고 즐겼음을 의미한다”고 설명했다.이처럼 방탄소년단은 약 2주만에 신곡으로 다시 한번 케이팝 레이더 왕좌에 오르며 신기록 행진의 시작을 알렸다. 특히 방탄소년단은 ‘Butter’(버터)와 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 각각 2위와 3위에 오르며 최상위권을 휩쓸었을 뿐만 아니라, ‘작은 것들을 위한 시’, ‘MIC Drop (Steve Aoki Remix)’ 역시 각각 8위와 9위를 차지하는 등 글로벌한 신드롬을 일으키고 있어 더욱 귀추가 주목되고 있다.이 외에도 이번 주간 케이팝 레이더 차트에는 전소연의 ‘BEAM BEAM’(삠삠) 뮤직비디오가 946만 뷰를 기록하며 5위로 새롭게 진입했다.또한 이달의 소녀의 ‘PTT (Paint The Town)’(1,155만 뷰)를 비롯해 엔시티 드림의 ‘Hello Future(헬로 퓨쳐)’(859만 뷰), 트와이스의 ‘Alcohol-Free(알콜-프리)’(786만 뷰) 등도 TOP10에 올랐다.한편 케이팝 레이더는 음악 스타트업 스페이스오디티가 케이팝의 급성장에 따라 팬덤의 데이터를 한눈에 파악할 수 있도록 오픈한 팬덤 데이터 전문 서비스다. 현재 한국 아티스트 617개 팀의 뮤직비디오 조회수, 유튜브 구독자, 트위터, 인스타그램, 페이스북 팔로워, 팬카페 회원수 등의 변화량을 그래프와 차트 형태로 웹서비스를 통해 제공하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr