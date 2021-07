방탄소년단 정국 자작곡, 'Your eyes tell' 스포티파이 1억 스트리밍 돌파

솔로곡 '·'Euphoria', 2억 5000만 스트리밍 달성

방탄소년단(BTS) 정국의 자작곡과 솔로곡이 '스포티파이'(Spotify)에서 압도적인 인기 행보를 이어가고 있다.정국의 자작곡 'Your eyes tell'(유어 아이즈 텔이)은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 '스포티파이'에서 최근 1억 스트리밍을 넘어섰다.'Your eyes tell'은 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'앨범 수록곡으로 신비롭고 아름다운 선율이 돋보이는 멜로디와 애절하고 절절한 가사가 리스너들에게 깊은 울림을 준다.'Your eyes tell'은 방탄소년단이 처음으로 영화 OST에 참여한 곡으로 한국 영화 '오직 그대만'(송일곤 감독)을 리메이크한 일본 영화 '너의 눈동자가 묻고 있다'의 주제가이기도 하다.정국은 'Your eyes tell'이 애초 자신의 첫 개인 믹스테이프에 들어갈 자작곡이었다고 밝힌 바 있다.'Your Eyes Tell'은 발매 이후 글로벌 음원 플랫폼 아이튠즈의 116개 국가에서 1위에 오르는 뜨거운 인기를 자랑했다.이와 함께 정국이 또 한번 작곡에 참여한 일본어곡 필름 아웃'(Film out)은 스포티파이에서 9천 5000만 스트리밍을 넘어섰고 솔로곡 'Euphoria'는 역대 K팝 남자 아이돌 솔로곡 최초로 2억 5000만 스트리밍을 달성하는 기록을 경신하는 등 글로벌한 인기 고공 행진을 누리고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr