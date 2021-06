'영웅시대withHero대전·세종' 대전 나눔리더스클럽 8호 가입

가수 임영웅의 팬클럽 '영웅시대withHero대전·세종'은 지난 16일 임영웅의 생일을 축하하기 위해 성금 616만원을 대전사회복지공동모금회를 통해 기탁하며 대전사회복지공동모금회(회장 정태희)가 추진하는 '나눔리더스클럽' 8호에 가입했다.'나눔리더스클럽'은 단체나 모임의 이름으로 나눔을 실천하여 대한민국 나눔 문화를 이끌어가는 기부 모임으로, 3년내 1000만원 이상을 기부한 단체나 개인에게 가입 자격이 주어진다.'영웅시대withHero대전·세종'에서 기부한 성금은 형편이 어려운 대덕구 한부모 가정을 위해 사용될 예정이며, 임영웅의 생일에 맞춰 진행된 기부 이벤트는 2020년 동구 한부모 가정을 위한 기탁을 시작으로 2년째 이어지고 있다.대전사회복지공동모금회 정태희 회장은 "팬클럽 회원 분들이 함께 마음을 모아 관내 어려운 이웃을 위해 의미 있는 성금을 기탁한 것에 감사드린다"며 "좋아하는 가수를 위해 기부로 팬들의 사랑을 보여주는 건강하고 밝은 팬덤문화는 우리 사회에 선한 영향력을 끼치고 있다. 그 수고가 헛되지 않도록 보내주신 기부금은 한부모 가정에게 잘 전달하겠다"고 밝혔다.'영웅시대withHero대전·세종' 측은 "생각지도 못한 인증패를 받으러 가면서 나눔을 통한 기쁨이 여러 가지가 있다고 느껴졌다"며 “입구에 세워져있던 예쁜 응원 글귀를 정성껏 만들어 두신걸 보고 얼마나 감사하고 행복했는지 모른다”고 전했다.이어 "임영웅을 좋아하는 마음으로 그 선한 영향력을 본받아 작은 마음들이 모아져 우리보다 조금 어려운 사람들을 돕는 다는 의미로 시작한 것이 이렇게 큰 기쁨으로 다가올 줄 몰랐다"며 "임영웅의 노래를 통해 위로 받는 것도 벅찬데 함께 하는 행복과 나누는 기쁨까지 알아가는 감사한 요즘이다"고 말했다.끝으로 "한결같은 가수 임영웅을 본받아 초심의 마음으로 꾸준한 기부활동도 열심히하고 가수임영웅을 위한 많은 열정적인 응원도 더 열심히 해보겠다"고 덧붙였다.영웅시대 with Hero대전·세종은 공식카페 영웅시대 정회원들로 구성되어있다. 이들은 기부, 봉사활동 등을 통해 선한 영향력을 전파하며 훈훈한 팬 문화를 조성하고 있다.뿐만 아니라 영웅시대 with Hero는 '서울숲 가꾸기'를 진행하고 있다. 이들은 일회성의 기부 행사가 아닌, 영웅시대 with Hero와 함께 가꾸어가기 위해 서울숲의 '나무 돌보미사업' 자원봉사를 통해 해당 공간을 꾸준히 가꿔 나갈 것이라고 전했다. 오는 8월 완공 예정이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr