있지 류진./ 사진=공식인스타그램

있지(ITZY) 류진이 청량하고 섹시한 패션으로 팬들의 시선을 강탈했다.지난 7일 있지의 공식 인스타그램에는 "I SEE THE SEA"라는 글과 함께 류진의 모습이 담긴 여러장의 사진이 게재됐다.사진 속 류진은 보기만 해도 시원한 바닷가를 배경으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 브라톱에 핫팬츠를 매치한 류진은 군살 하나 없는 S라인 몸매와 매끈한 각선미로 완벽한 비주얼을 과시해 눈길을 끌었다.류진이 속한 있지는 지난 4월 30일 '마.피.아. In the morning'을 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr