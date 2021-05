캔디랩♥NCT DREAM 5번째 프로젝트 ‘1대1 언택트 팬사인회’ 진행

-NCT DREAM, 캔디랩 5번째 프로젝트 .. 1대1 영상통화 기대감

캔디랩이 신제품 ‘멜트인블러 립컬러(Melt in blur lip color), 무드온셋 펜라이너(Mood on set penliner)’ 출시를 기념하여 ‘캔디랩♥NCT DREAM 5번째 프로젝트’와 함께 ‘1대1 언택트 팬사인회’를 진행한다고 28일 밝혔다.이번 프로젝트는 #complete your mood 컬렉션의 일환으로 공개된 신제품 ‘멜트인블러 립컬러’ 틴트는 기존 인기제품인 ‘크림팝더벨벳 립컬러’를 리뉴얼한 제품이다. 핑크 착색 부분을 획기적으로 개선하여 끈적임 없이 가볍게 발라지고 착색 후에는 묻어나지 않고 마스크를 착용하더라도 쉽게 오염되지 않는다. 꽃송이처럼 화사한 색감과 필터를 씌운 듯한 블러리한 텍스처가 특징이다.신제품 출시를 기념해 진행되는 ‘1대1 언택트 팬사인회’ 이벤트는 코로나19로 인하여 팬들과 직접 만나는 오프라인 행사가 어렵다는 점을 고려해 온라인 ‘언택트’ 방식으로 진행된다. 5월 28일부터 6월 11일까지 2주 동안 캔디랩 공식 홈페이지에서 2만원 이상 구매한 고객이라면 누구나 응모할 수 있으며, 총 결제 금액에 대한 제한은 없다.관계자는 “멜트인블러 립컬러, 무드온셋 펜라이너 신제품 출시와 더불어 캔디랩과 뮤즈 NCT DREAM를 사랑하는 고객들의 성원에 보답하며 친근한 소통을 진행하고자 기획됐다. 앞으로도 다양한 이벤트를 통해 고객들과 소통할 것” 이라고 전했다.김순신 기자 soonsin2 @tenasia.co.kr