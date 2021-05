배우 김민이 어마어마한 미국 LA 집을 공개했다.김민은 24일 자신의 인스타그램에 "Just can't do it!!!"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다.영상에는 김민이 정원에서 외줄을 타고 모습이 담겼다. 김민은 줄 위에서 비틀비틀 건널려고 했으나 곧 떨어졌다. 외줄타기는 실패 했지만 김민은 쑥스러운 미소를 지었다.한편 김민은 지난 2006년 영화감독 이지호와 결혼, 현재 미국 LA에 거주하고 있다. 슬하에는 딸 한명을 두고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr