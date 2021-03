빅히트엔터테인먼트, 캠페인 필름 공개

간판 방탄소년단부터 막내 엔하이픈까지

빅히트 레이블즈 6개 아티스트 뭉쳐

/사진=빅히트엔터테인먼트

방탄소년단부터 엔하이픈까지 6개 팀이 '나와 우리가 믿는 것'을 주제로 캠페인을 펼쳤다.빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)는 18일 빅히트 레이블즈 유튜브 채널을 통해 'WHAT DO YOU BELIEVE IN?' 캠페인 필름을 공개했다.이날 공개된 캠페인 필름에는 엔하이픈, 세븐틴, 여자친구, 뉴이스트, 투모로우바이투게더, 방탄소년단 등 빅히트 레이블즈 아티스트 6개 팀이 순차적으로 출연해 '나와 우리가 믿는 것'을 주제로 각기 다른 스토리와 분위기로 영상을 꾸몄다.옴니버스 형식으로 구성된 캠페인 필름에서 은 팀워크(Teamwork), 세븐틴은 목표 설정(Setting goals), 여자친구는 나 자신(Myself), 뉴이스트는 웃음(Smile), 투모로우바이투게더는 파인애플 피자(Pineapple pizza), 방탄소년단은 연결(Connection)을 자신이 '믿는 것'으로 각각 표현하며 영상 속 'I BELIEVE IN _______' 문구의 빈칸을 하나씩 채운다.캠페인 필름은 스스로 믿는 것이 무엇인지 묻는 "WHAT DO YOU BELIEVE IN?"이라는 문구로 마무리돼 호기심을 자아낸다.한편, 캠페인 필름 공개에 앞서 빅히트 레이블즈 아티스트들은 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)와 SNS 등을 통해 '#WhatDoYouBelieveIn'이라는 해시태그와 함께 전 세계 팬들에게 자신이 믿는 것을 묻는 콘텐츠를 게시했다. 해당 해시태그는 전 세계 트위터 실시간 트렌드 1위에 오르며 수많은 팬들의 주목을 받았고, 전 세계 팬들은 각종 SNS에 자신이 믿는 것들에 대한 이야기들을 올려 아티스트와 소통했다.김소연 기자 kimsy@tenasia.co.kr