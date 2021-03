JYP "성진 의견 존중해 비공개 입소"

성진, 훈련소 향하는 길에 브이라이브로 인사

"팬들 걱정할까 봐 최대한 조용히…"

그룹 데이식스 성진 /사진=텐아시아DB

그룹 데이식스 성진 /사진=네이버V라이브 화면 캡처

◆ 다음은 JYP엔터테인먼트 공식입장 전문

그룹 데이식스(DAY6) 성진이 육군 현역으로 입대했다.JYP엔터테인먼트는 8일 "대한민국 국민으로서 병역의 의무를 이행하고자 금일 자로 성진이 현역 입대하게 되었음을 알려 드린다"고 밝혔다.이어 "코로나19 확산 방지를 위하여 별도의 공식 일정 없이, 그리고 조용히 입소하기를 희망하는 성진 본인의 의사를 존중하여 입소는 비공개로 진행됐다"며 "My Day(공식 팬덤명) 여러분께 직접 입대 소식을 알리고 싶다는 성진 뜻에 따라 당일 갑작스럽게 소식을 전하게 된 점 너른 양해를 부탁드린다"고 했다.JYP는 "당사는 앞으로도 성진을 포함한 모든 DAY6 멤버들의 건강과 보호를 최우선으로 하여 힘쓸 것을 약속드리며, 건강하게 군 복무를 마치고 다시 돌아올 성진을 위해 My Day 여러분의 변치 않는 응원과 격려 부탁드린다"고 덧붙였다.데이식스 성진은 이날 오후 공식 브이라이브를 통해 직접 입대 소식을 전했다. 훈련소로 가는 길에 브이라이브를 켠 그는 "사실 입대일이 정해진 건 한 달 정도 됐는데 미리 얘기를 하면 한 달 동안 (팬분들이) 더 걱정할 것 같아서 최대한 조용히 들어가려고 (발표를) 미뤘다"면서 "내 마음은 홀가분하긴 하다. 앨범 준비는 다 끝내놓고 가는 거니까 타이밍은 나쁘지 않았다고 생각한다"고 말했다.데이식스와 팬들을 향한 애정도 드러냈다. 성진은 "난 갔다와서도 데이식스는 할 거다. 그건 확실하다. 내가 이런 결정을 할 수 있었던 것도 팬들과 멤버들, 회사, 주변 사람들을 믿기 때문이다"고 고마움을 표했다.데이식스는 오는 4월 발매를 목표로 새 앨범을 준비 중이다. 이번 앨범은 지난해 5월 발매한 미니 6집 '더 북 오브 어스 : 더 디먼(The Book of Us : The Demon)' 이후 약 1년 만에 발매하는 신보다. 성진이 말한대로 새 앨범은 예정대로 준비 중이며, 정확한 발매 시기는 아직 미정이다.안녕하세요, JYPE입니다.항상 DAY6를 아껴주시는 My Day 여러분께 성진 군 입대와 관련하여 안내의 말씀 드립니다.대한민국 국민으로서 병역의 의무를 이행하고자 2021년 3월 8일 (월) 금일 자로 성진이 현역 입대하게 되었음을 알려 드립니다.코로나19 확산 방지를 위하여 별도의 공식 일정 없이, 그리고 조용히 입소하기를 희망하는 성진 본인의 의사를 존중하여 입소는 비공개로 진행되었습니다.My Day 여러분께 직접 입대 소식을 알리고 싶다는 성진 뜻에 따라 당일 갑작스럽게 소식을 전하게 된 점 너른 양해를 부탁 드립니다.당사는 앞으로도 성진을 포함한 모든 DAY6 멤버들의 건강과 보호를 최우선으로 하여 힘쓸 것을 약속드리며,건강하게 군 복무를 마치고 다시 돌아올 성진을 위해 My Day 여러분의 변치 않는 응원과 격려 부탁 드립니다.감사합니다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr